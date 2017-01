Messegesellschaft setzte 8,5 Mio. Euro um

Die Kärntner Messen blicken auf ihr drittbestes Geschäftsjahr der Firmengeschichte zurück. 2016 setzen sie 8,5 Mio. Euro um, was eine Wertschöpfung für die Wirtschaft von rund 60 Mio. Euro bedeute, so Messepräsidentin Maria Luise Mathiaschitz.

664.741 Menschen besuchten im Jahr 2016 das Klagenfurter Messegelände. Sie waren entweder auf einer der zwölf Messen, auf einer der 211 Gastveranstaltungen, die auf dem Gelände stattfanden oder im Eissportzentrum, das auch zu den Kärntner Messen gehört. 8,5 Millionen Euro Umsatz machten die Kärntner Messen. Dies ist das drittbeste Ergebnis in der 50-jährigen Firmengeschichte, nur die Jahre 2008 mit der EURO und 2012 fielen noch besser aus. Innerhalb des Alpen-Adria-Raumes ist Klagenfurt damit der führende Messeplatz und innerhalb Österreichs – nach Wien, Salzburg und Wels – die Nummer vier.

Zahlen zu den Kärntner Messen Insgesamt zeigen bei zwölf Eigenmessen 3.325 Aussteller ihre Waren und Leistungen, sie kamen aus 20 Nationen. 311.315 Menschen besuchten diese Messen. Jeder Mitarbeiter der Kärntner Messen machte im Durchschnitt einen Umsatz von 329.000 Euro. 500.000 Euro wurden in die Messehallen investiert.

Das bedeute 60 Mio. Euro an Wertschöpfung, die der Kärntner Wirtschaft zu Gute kommen würden, sagte am Montag Messepräsidentin und Klagenfurter Bürgermeisterin Maria Luise Mathiaschitz (SPÖ). Sie stützt sich dabei auf internationale Studien, die besagen, dass jeder Euro, der auf einer Messe eingenommen wird, für eine sieben- bis zwölffache Wertschöpfung in der Region sorgt. Für Klagenfurt rechnet man mit einem Mittelwert dieser Studien von sieben Euro.

Heuer seien angesichts der wirtschaftlichen Lage keine großen Wachstumsschübe zu erwarten. Man werde kleine Schritte machen. Der erste kleine Schritt gehe in Richtung Kongresse, so Mathiaschitz. Mittelfristig wolle man auf dem Messegelände für eine moderne und funktionierende Infrastruktur sorgen, um Klagenfurt als Kongresse-, Messe- und Tagungsstadt zu etablieren.

Michael Mittermeier und Seiler&Speer zu Gast

Im Messejahr 2017 gibt es elf Eigen- und fünf Gastmessen. Gestartet wird in das Messejahr im Februar mit der Häuslbauermesse. Highlights bei den Events sind heuer der deutsche Star-Comedian Michael Mittermeier und die Austro-Pop-Stars Seiler&Speer.

Auch Gastveranstaltungen steigern

Im September findet ein Homöopathiekongress statt, es wird mit 600 Übernachtungen gerechnet. Aber auch bei den Gastveranstaltungen gebe es Luft nach oben, sagte Messegeschäftsführer Erich Hallegger. Ob das Bälle, Tagungen oder Konzerte seien, hier wolle man sich noch steigern.

Die Kärntner Messen werden sich im Mai auch im Ausland an einer Messe beteiligen, nämlich in Japan. Dort sind sie Mitveranstalter einer Holzmesse, bei der auch bis zu 15 Kärntner Aussteller dabei sein werden. Was das Eissportzentrum betrifft, beginnen heuer die ersten Sanierungsmaßnahmen. Zuerst werden die Sanitäranlagen erneuert, dann die Kabinen. Stadt und Land investieren vier Millionen Euro.

Messen 2017

