2016 kamen um 304 Babys mehr auf die Welt

In allen Spitälern der Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) sind 2016 um 6,84 Prozent oder 304 Babys mehr geboren worden, als im Jahr zuvor. Insgesamt gab es 4.750 Geburten (ohne Hausgeburten).

3.451 Kinder wurden in den Häusern der KABEG in Klagenfurt, Villach und Wolfsberg geboren. Im Perinatalzentrum des Eltern-Kind-Zentrums (ELKI) im Klinikum Klagenfurt zählte man ein Plus von 161 Geburten (insgesamt 1.714). 42 Mal gab es bei ein Zwillingspärchen, so Manfred Mörtl, Vorstand der Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Klagenfurt.

Zwei Mal Drillinge in Villach

Im LKH Villach kamen 1.267 Kinder bei 1.240 Geburten zur Welt, 23 Mal davon Zwillinge, zwei Mal sogar Drillinge. Zum Vergleich: 2015 waren es 1.150 Geburten bzw. 1.177 Neugeborene. Dies bedeutet ein Plus von 90 Geburten.

Im LKH Wolfsberg gab es eine Steigerung von 17 Geburten, insgesamt gab es damit im Lavanttal 2016 497 Geburten. Davon waren 262 Mädchen und 235 Knaben. 2015 zählte das LKH Wolfsberg 481 Babys bei 480 Geburten.

Auch die Spitäler außerhalb der KABEG verzeichneten mehr Geburten. Im Krankenhaus Spittal/Drau gab es ein Plus von 61 Geburten, so Primarius Mörtl. Der Klagenfurter Abteilungsvorstand sagte in diesem Zusammenhang, in Kärnten greife das abgestufte Versorgungskonzept in der Geburtshilfe. Von der Grundversorgung über die Schwerpunktversorgung bis hin zur Spezialbehandlung im Perinatalzentrum könne man alles anbieten, was benötigt werde.