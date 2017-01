Mit verbotener Waffe im Auto erwischt

Zwei Männer aus St. Kanzian am Klopeinersee sind am Samstagabend am Grenzübergang Grablach (Gemeinde Bleiburg) der Polizei ins Netz gegangen: Sie führten eine verbotene Waffe und eine Suchtgift-Mühle mit. Beide werden angezeigt.

Der 28 Jahre alte Lenker des Fahrzeuges wollte gegen 19.15 Uhr von Slowenien kommend nach Österreich einreisen und wurde am Grenzübergang Grablach einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde laut Polizei in seinem Fahrzeug ein Schlagstock entdeckt. Die laut Gesetz verbotene Waffe wurde sichergestellt, ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.

Bei dem 35 Jahre alten Beifahrer des Mannes, der ebenfalls aus St. Kanzian stammt, konnte ein sogenannter Grinder sichergestellt werden. Es handelt sich dabei um eine Mühle für Suchtmittel. Beide Männer werden angezeigt.

