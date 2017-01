Überhitzter Zusatzherd löste Brand aus

In Bad St. Leonhard ist in der Nacht auf Samstag in einem derzeit unbewohnten Haus ein Feuer ausgebrochen. Brandursache war ein überhitzer Zusatzherd. Verletzt wurde niemand

Der neue Besitzer, der noch nicht in dem Haus wohnt, hatten den Herd gegen 18.00 Uhr zum ersten Mal angeheizt. Er dürfte ihn mit zu viel Brennmaterial befüllt haben.

ORF

Die Freiwilligen Feuerwehren Bad St. Leonhard, Wisperndorf und Reichenfels standen im Löscheinsatz. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und höheren Schaden zu verhindern. Die Wohnräume im Erdgeschoß wurden schwer beschädigt.

