Paten für unbegleitete Flüchtline gesucht

Seit einem Jahr werden Kinder und Jugendliche, die als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind, auch von Kärntner Familien begleitet. Derzeit gibt es 48 Paten und es werden weitere gesucht.

165 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge leben derzeit in Kärnten und werden in besonderen Einrichtungen betreut. Sie alle sind ohne Familie, oft ganz alleine, manchmal gemeinsam mit Geschwistern nach Österreich gekommen. Den Großteil ihrer Familie ließen sie zurück, nicht wenige sind durch Erlebnisse in ihren Heimatländern oder auf der Flucht traumatisiert.

Vielfach Bereicherung für beide Seiten

Ziel des Projekts Patenschaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge war es, Menschen zu finden, die diese Kinder und Jugendlichen begleiten. „Im besten Fall entsteht Beziehung“, sagte Kinder- und Jugendanwältin Astrid Liebhauser bei Projektstart vor einem Jahr. Heute ist sie von der Idee mehr denn je überzeugt, da die Vorteile für die Jugendlichen weitreichend seien: „Sie werden beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt. Die Paten kümmern sich immens um den schulischen Fortschritt der Kinder. Sie wollen die Einrichtung unterstützen und wirklich mithelfen.“

ORF

Laufend neue Paten gesucht

Nach wie vor werden Interessierte gesucht, die einen jugendlichen Flüchtling bei seinem Start in Österreich begleiten, sich Zeit nehmen, eine Ansprechperson sind und eine Beziehung aufbauen wollen. Der Bedarf sei groß, bestätigt Heidemarie Stuck. Sie leitet die Wohngemeinschaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Landskron: „Es sind im letzten Jahr viele wertvolle, sichere und stabile Beziehungen entstanden. Es hat den Jugendlichen geholfen, hier anzukommen. Sie bekamen einen Eindruck davon, wie man in Kärnten lebt. Das ist eine Stütze für die Integration und um richtig deutsch zu lernen.“

Wer eine Patenschaft übernehmen will braucht vor allem Zeit, Geduld und auch die Bereitschaft, sich auf etwas ganz Neues einzulassen. Der nächste Informationsabend findet am 8. Feburar statt.

Links: