Autodieb raste Polizei davon

Zu einer Verfolgungsjagd ist es in der Nacht auf Samstag in Klagenfurt gekommen. Ein Unbekannter raste der Polizei mit einem vermutlich gestohlenen Auto davon. Er flüchtete anschließend zu Fuß und konnte den Beamten entkommen.

Gegen 1.10 Uhr wollten Polizeibeamte einen Pkw-Lenker zu einer Fahrzeugkontrolle anhalten. Der Mann ignorierte aber alle Stoppzeichen und raste davon. Nach kurzer Verfolgung ließ er das Auto stehen und flüchtete zu Fuß. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Suchhund und der Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera zum Einsatz kamen, konnte der Mann entkommen. Das sichergestellte Auto dürfte der Unbekannte gestohlen haben. Wie die Polizei herausfand, gehört es einem 57 Jahre alten Feldkirchner. Der Wagen wird dem Mann zurückgegeben.

Pensionistin stellte Pkw-Dieb

Am Montag verlief in Villach eine Verfolgungsjagd erfolgreich: Bereits am 5. Dezember wurde einer 60 Jahre alten Pensionistin das Auto gestohlen. Fast auf den Tag genau einen Monat später war sie gerade mit dem Rad unterwegs, als sie von ihrem eigenen Auto überholt wurde. Sie verfolgte den Fahrer und stellte ihn an einem Zigarettenautomaten - mehr dazu in Pensionistin verfolgte Autodieb mit Rad.

