Lkw schleuderte: Häuser und Kirche beschädigt

Wie vorhergesagt hat es Freitagfrüh in Kärnten stark zu schneien begonnen. Aufgrund von Eisregen kam in Lavamünd ein Lkw ins Schleudern, beschädigte vier Pkws und vier Gebäude, darunter die Kirche.

Der slowenische Lkw kam am Vormittag aufgrund von Eisregen in Lavamünd trotz guter Winterausrüstung ins Schleudern. Er beschädigte vier Pkws, schleifte einen Wagen rund 40 Meter mit und drückte ihn gegen die Kirche. Insgesamt wurden drei Häuser und die Kirche beschädigt, die 50-jährige Pkw-Lenkerin ist mittelschwer verletzt. Das Führerhaus des Lkws wurde stark beschädigt, der Lenker ist schwer verletzt.

FF Lavamünd

Mutter und Sohn verletzt

Das blieb am Freitag aber nicht der einzige Unfall: Kurz nach 5.00 Uhr kam eine 46-jährige Arbeiterin aus dem Bezirk Hermagor mit ihrem Auto im Gailtal ins Schleudern. In weiterer Folge kam sie von der Straße ab, überschlug sich und kam seitlich auf der Fahrerseite zu liegen. Dabei wurden die Frau und ihr mitgefahrener 14-jähriger Sohn verletzt. Ebenfalls überschlagen hat sich eine 26-jährige Angestellte mit ihrem Auto im Bezirk Völkermarkt. Die verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, am Pkw entstand Totalschaden.

In Feld liegen geblieben

Kurz vor 8.00 Uhr kam eine 26-jährige Angestellte aus dem Bezirk Völkermarkt mit ihrem Pkw auf der Lippitzbacher Straße im Gemeindegebiet von Einersdorf auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Acker auf dem Dach liegen. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht.

Kettenpflicht auf höher gelegenen Straßen

Auf höhergelegenen Bundesstraßen herrscht Kettenpflicht: In Oberkärnten zwischen Obervellach und Mallnitz (Bezirk Spittal), auf der Katschberg Straße (B99), bei Fahrten über die Turrach (B95) sowie auf dem Nassfeld bei Hermagor. Ebenfalls Ketten montieren mussten Autofahrer, die über Bergpässe nach Slowenien wollten: Sowohl am Wurzenpass (B109), als auch am Loiblpass (B91) und am Seebergsattel (B82).