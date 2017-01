ORF-Legende Harald Grass gestorben

Der langjährige ORF-Redakteur Harald Grass ist am Donnerstag nach Auskunft seiner Familie gestorben. Grass war ein Fernseh- und Radioreporter der ersten Stunde, zuletzt leitete er die Wissenschaftsredaktion im ORF Kärnten. Er stand im 76. Lebensjahr.

Geboren wurde Harald Grass 1941 in Klagenfurt, bereits 1970 begann er beim ORF, zunächst in Wien. Ab 1975 gehörte er zum Landesstudio Kärnten. Legendär sind seine Reportagen und Dokumentationen über die Kärntner Seen, aber seine journalistische Bandbreite war umfassend.

Vor Ort in Friaul

Ende der 70er-Jahre berichtete er über die Stilllegung des Bergbaues in Hüttenberg, er brachte als erster ausländischer Reporter eine Reportage vom schweren Erdbeben im Friaul 1976. Wie er selbst sagte, habe damals das Landesstudio die ganze Welt beliefert, eine ganz besondere Herausforderung für ihn. Schlafen musste das Team in einsturzgefährdeten Häusern.

Legendäre Dokumentationen

1988 übernahm er die Wissenschaftsredaktion im Landesstudio. Es folgten zahlreiche Dokumentationen über kulturelle und historische Stätten, von Südamerika bis in den Nahen und Mittleren Osten.

Harald Grass Erinnerung an einen der ersten TV-Redakteure des Landesstudios Kärnten.

Auch die Rückführung keltischer Schätze nach Kärnten hielt er für das Publikum fest. Der ORF-Kärnten verliert mit ihm einen legendären Redakteur, der den Beginn des Fernsehzeitalters in Kärnten mit prägte.