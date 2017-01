Millionenprogramme für ältere Arbeitslose

Land Kärnten und Arbeitsmarktservice (AMS) versuchen, ältere Arbeitslose mit Millionenförderungen wieder in Beschäftigung zu bringen. Denn trotz leichter Erholung auf dem Arbeitsmarkt profitiert die Gruppe 50 plus nur wenig.

Eines der Projekte ist ein Spar-Supermarkt in Villach. Hier werden Langzeitsarbeitslose und ältere Menschen beschäftigt, die sonst keinen Job bekommen würden. Land, AMS und EU unterstützen das Sozialprojekt in Zusammenarbeit mit der Caritas. Nach sechs Monaten Laufzeit gibt es nun erste Erfolge, so Marktleiterin Bettina Stefan. Fünf Mitarbeiterinnen seien vermittelt worden, eine davon sei sogar Stellvertreterin eines Marktleiters.

ORF

Besonders kritisch rund um 55

Wer mit 50 seinen Job verliert, findet sich beim Arbeitsmarktservice wieder und findet ohne Hilfe kaum einen Weg aus der Arbeitslosigkeit. Wolfgang Reinprecht war Bergbauingenieur: „Jobs gibt es für mich gar keine, ich suche schon ein Jahr lang. Vorher war ich Entwicklungshelfer in Afrika.“ So wie ihm geht es rund 7.500 weiteren Menschen in Kärnten. Sie sind älter als 50 Jahre und finden keinen Job. Je länger sie arbeitslos sind umso aussichtsloser wird es, sagte Franz Zewell, Leiter des AMS. Ganz besonders schlimm sei es für Menschen ab 55, allein dieser Gruppe zuzugehören bedeute, nur noch die halben Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Kommen gesundheitliche Probleme dazu, sinken die Chancen weiter.

Schulungen im digitalen Bereich

21 Millionen Euro geben Land und AMS allein für Schulungen und Beschäftigungsmaßnahmen für ältere Arbeitslose aus. Arbeitsmarkreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) sagte, man habe mit AMS und Sozialpartnern zusammen ein Paket im Rahmen des territorialien Beschäftigungspaktes geschnürt, wo es um Qualifizierung auch im Bereich der Digitalisierung gehe. Sie hofft, dass das auch so gut funktioniere wie bei den Programmen für jugendliche Arbeitslose.

Zwei Faktoren zeigen, wie wichtig es ist, neue Jobs für ältere Arbeitnehmer zu finden und zu finanzieren. In den letzten zehn Jahren verdoppelte sich die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe. Laut Bevölkerungsentwicklung steigt in Kärnten die Zahl älterer Menschen im Vergleich zu den jüngeren immer stärker.

