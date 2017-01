Nach Aufgriff: Taxler unter Schleppereiverdacht

Die Kriminalpolizei hat in der Nacht auf Donnerstag bei einer Schwerpunktaktion am Bahnhof Villach 16 Migranten, die illegal nach Italien wollten, festgenommen. Ermittelt wird außerdem gegen einen Taxler wegen Schlepperei.

Laut einer Aussendung der Polizei stammen die Menschen aus Afghanistan, Pakistan, Nigeria und Indien. Gegen einen Pakistani wird wegen Schlepperei ermittelt. Die Polizei ermittelt zudem gegen österreichische Taxler, ebenfalls wegen des Verdachts der Schlepperei. „Es gibt Ermittlungen aufgrund von Erkenntnissen aus Italien, dass österreichische Taxis Schleppungen Richtung italienischer Grenze machen“, erklärte Gottlieb Türk, Leiter des Landeskriminalamts Kärnten.

Taxilenker laut Polizei kein Kärntner

Es soll sich bei dem Fahrer, der mittlerweile in Udine in Untersuchungshaft sitzt, aber nicht um einen Kärntner handeln. Der Mann soll nicht der einzige gewesen sein, der Menschen zur Grenze brachte, damit sie illegal nach Italien gelangen. Türk: „Ein Taxifahrer muss sich bewusst sein, dass er hier möglicherweise eine Straftat begeht.“ Es habe schon mehrmals Fahrten in Richtung Grenze gegeben, so die italienische Polizei. Aufgrund der Hinweise der Kollegen habe es auch die schwerpunktaktion gegeben, so Türk.

Migrantenbewegung Richtung Italien wegen Jobs

Die Fluchtbewegung finde derzeit von Deutschland und Österreich in Richtung Italien statt, so der Kriminalbeamte. Deshalb fand nun am Bahnhof Villach eine Schwerpunktaktion statt, sämtliche Nachtreisezüge wurden überprüft. Dabei wurden die 16 Migranten festgenommen. Die Leute erhoffen sich laut Türk, in Italien Arbeit zu finden. „Ihr fremdenrechtlicher Status ist sehr unterschiedlich, sie haben aber jedenfalls keine Berechtigung, nach Italien zu reisen.“

Die Festgenommenen kommen jetzt entweder in Schubhaft oder werden wieder auf freien Fuß gesetzt.