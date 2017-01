Helfen: Caritas richtet Kältetelefon ein

Die Caritas richtet angesichts der Kältewelle eine eigene Telefonhotline ein. Ab Freitag sind Sozialarbeiterinnen unter der Nummer 0676/34 66 109 sieben Tage die Woche im Einsatz. Anrufen kann jeder, der sich Sorgen um Mitmenschen macht.

Die Kältewelle hat das Land seit Tagen fest im Griff. Die arktischen Temperaturen setzen den wohnungslosen Menschen nicht nur schwer zu, sondern bringen sie sogar in akute Lebensgefahr. „Jede Hilfe wird jetzt zur Überlebenshilfe für wohnungslose Menschen“ heißt es von Caritasdirektor Josef Marketz. Er bittet die Bevölkerung, auf Menschen in Not hinzusehen und zu helfen.

24-Stunden-Hotline Die Caritas Kärnten führt daher erstmals ein Kältetelefon – Nummer 0676/34 66 109 – ein. Die Hotline ist während der Kälteperiode ab Freitag, 13. Jänner 2016, in der Zeit von 20.00 Uhr abends bis 6.00 Uhr sieben Tage in der Woche besetzt.

Nicht wegsehen, sondern helfen

Anrufen kann jeder – Betroffene ebenso wie Passanten, die sich Sorgen um einen frierenden Menschen machen. „Unsere Sozialarbeiterinnen und ich beraten die Hilfesuchenden telefonisch. Wir geben Anleitungen, was in der konkreten Situation zu tun ist“, sagte Christian Eile, Bereichsleiter von Menschen in Not der Caritas Kärnten. Im Raum Klagenfurt werde man gegebenenfalls auch persönlich ausrücken, um mit der Verteilung von Isomatten, winterfesten Schlafsäcken und warmem Tee zu helfen. Sofern möglich, werde man für die Kälteopfer in Zusammenarbeit mit der Stadt Klagenfurt einen Platz in der Notschlafstelle organisieren.

Eggerheim als Zufluchsstätte am Tag

Tagsüber finden wohnungslose Menschen im Eggerheim – der Wohnungslosentagesstätte der Caritas Kärnten – Aufnahme. Dort werden sie täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr betreut. Dort erhalten sie warme Mahlzeiten. Zuletzt wurden die langen Öffnungszeiten auch an Wochenenden und Feiertagen realisiert. Eile: „Stadt und Land finanzieren diese dankenswerter Weise. So ist mit der Notschlafstelle der Stadt Klagenfurt zumindest in der Landeshauptstadt eine lückenlose Versorgung von wohnungslosen Menschen gewährleistet.“ Allein am letzten Wochenende haben 80 Betroffene Zuflucht vor der Kälte im Eggerheim gesucht – wesentlich mehr als sonst.

Sachspenden wie Woll - und Steppdecken erbeten

Um Menschen, die unter der bitteren Kälte leiden, zu helfen, bittet die Caritas um folgende Sachspenden: Woll- und Steppdecken, Winterjacken, warme Socken, Hauben, Handschuhe, Winterschuhe, Schlafsäcke und Isomatten können von Montag bis Freitag (9.00 bis 17.45 Uhr) und samstags (8.00 bis 11.45 Uhr) im Caritas-Laden „carla“ in der Adolf-Kolpinggasse 4 in Klagenfurt abgegeben werden.