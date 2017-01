Kärnten will sich als Filmland etablieren

350.000 Euro will das Land Kärnten in die Filmförderung stecken und sich als Filmland einen Namen machen. Film- und Fernsehproduktionen mit „Kärnten Effekt“, Filmfirmen und Autoren sollen gefördert werden.

Insgesamt 31 Projekte vom Kinofilm über Dokumentationen bis hin zum Fernsehkrimi entstanden seit 2014 in Kärnten: „Point Break“ oder „Iceman“ über den Gletschermann Ötzi aber auch ein Landkrimi oder die Bergweihnacht. Insgesamt flossen 672.500 Euro an Förderung, höchstens 80.000 Euro gibt es pro Projekt.

Carinthian Film Commission hilft weiter

Selbst an österreichischen Maßstäben gemessen ist das nicht viel, die Filmfirmen lassen aber trotzdem viel Geld im Land, so Kulturreferent Christian Benger (ÖVP). Der direkte Effekt, der spürbar sei, betrage 2,789 Mio. Euro. Dazu kämen die Imagebilder von Kärnten, die in die Welt gehen.

Abgewickelt und wird die Kärntner Filmförderung von der Carinthia Film Commission, die Regisseuren und Drehbuchautoren bei der Suche nach Schauplätzen hilft und Kärntner Filmschaffende weiter vermittelt. Am Ende muss der Kärntenfaktor klar ersichtlich sein. Egal ob Burgruine, Waldlichtung oder verlassenes Hotel, so Benger.

„Noch kaum verwendete Locations“

Als Filmland hat Kärnten einen großen Trumpf in der Hand, sagt Andrea Leitner von der Film Commission. Vieles sei noch unbekannt: „Dass wir Locations haben, wo viele noch nicht gedreht haben, die keiner verwendet hat. Drehgenehmigungen sind hier wesentlich leichter zu bekommen, die Leute sind begeistert, wenn etwas gemacht wird.“

Auch „Schubladenfilme" werden nicht gefördert, ein Vertriebskonzept oder Sendevertrag sind Voraussetzung.

Filmszene ist entstanden

Auch momentan ist Kärnten wieder Filmland, gedreht wird „Erika, Weltmeister“ über Erich Schinegger. Etwa 160 Filmschaffende gibt es im Land, so Produzent Klaus Graf: „Es ist eine Szene im Land entstanden, es ist für uns extrem wichtig, Filmschaffende im Land zu haben.“ Auch an der Uni ist das Interesse am Filmen stark im Kommen. Ein großer Wermutstropfen aus Sicht der Filmschaffenden ist, dass es keine Serie wie einst das „Schloss am Wörthersee“ mehr gibt.