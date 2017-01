Klagenfurter in Wohnung überfallen

Am Dienstagabend ist ein 25-jähriger Klagenfurter in seiner Wohnung von zwei Männern überfallen, verletzt und beraubt worden. Das Opfer konnte die Täter in der Wohnung einsperren und flüchten.

Der Klagenfurter hatte die beiden Marokkaner freiwillig in die Wohnung gelassen. Als er dann mit seiner Freundin telefonierte, hätten die beiden Männer dies nicht geduldet und ihn angegriffen, so die Angaben. Der Klagenfurter erlitt Verletzungen am Arm und am Auge.

Er konnte aus seiner Wohnung flüchten und sie von außen versperren. Die beiden Marokkaner brachen die Tür aber von innen auf und flohen mit zwei Trolleys in unbekannte Richtung. Nachdem das Klagenfurter wieder in der Wohnung war, bemerkte er, dass ca. 1.000 bis 1.400 Euro fehlten. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar, es wird weiter ermittelt.