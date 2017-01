Hund aus eiskaltem Bach gerettet

Am Montagvormittag hat die Feuerwehr St. Veit an der Glan einem Hund das Leben gerettet. Das Tier war in den Mühlbach gefallen und konnte sich nicht selbst retten. Er war entkräftet und unterkühlt.

Im Vitus Park war eine Frau mit ihrem Hund unterwegs, als er in den Bach stürzte. Sie hatte vergeblich versucht, das Tier selbst aus dem Mühlbach zu retten, rief dann aber die Feuerwehr.

FF St. Veit

Die herbei gerufene Feuerwehr konnte den Hund mit Hilfe von Steckleitern bergen und dem Frauchen übergeben. Das Tier war von der Kälte schon ziemlich entkräftet. Bei der Bergung standen 20 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit an der Glan im Einsatz.

FF St. Veit