Pensionistin verfolgte Autodieb mit Rad

Am 5. Dezember ist einer 60-jährigen Pensionistin aus Villach das Auto gestohlen worden. Fast auf den Tag genau einen Monat später war sie mit dem Rad unterwegs, als sie ihr eigenes Auto überholte. Sie verfolgte den Fahrer und stellte ihn an einem Zigarettenautomaten.

Die Villacherin war am 6. Jänner mit dem Rad unterwegs, als sie in der Maria-Gailer-Straße von ihrem eigenen am 5. Dezember gestohlenen Pkw überholt wurde. Sofort nahm sie mit ihrem Fahrrad die Verfolgung auf und konnte den Lenker bei einer Trafik zur Rede stellen, während er Zigaretten aus einem Automaten drückte. Sie forderte den Mann auf, seinen Namen bekannt zu geben.

Täter völlig perplex

Dieser war aufgrund der nicht erwarteten Konfrontation so überrascht, dass er dem Opfer seine Bankomatkarte, welche er aufgrund des Zigarettenkaufes noch immer in der Hand hielt, übergab und zu Fuß flüchtete. Aufgrund des Namens auf der Bankomatkarte konnte der Beschuldigte, ein 52-jähriger beschäftigungsloser Villacher, ausgeforscht und einvernommen werden. Der Pkw wurde der Frau zurückgegeben, die Ermittlungen laufen.