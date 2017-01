Baumarkteinbrecher geschnappt

Zwei 27-jährige Männer aus St. Veit/Glan sind in der Nacht zum Samstag von einem Wachmann nach einem Einbruch in einen Baumarkt in St. Veit gesehen worden. Sie sollen für weitere Einbrüche verantwortlich sein. Bei einem wurden auch verbotene Waffen gefunden.

Wie erst jetzt bekannt wurde, sah ein Bediensteter eines Wachdienstes am Samstagabend nach einer Alarmauslösung bei einem Baumarkt zwei Männer flüchten. Nach kurzer Fahndung wurden beide im Nahbereich von Polizeistreifen aufgegriffen und festgenommen.

Faustfeuerwaffen gefunden

Die beiden 27 Jahre alten Männer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan sollen noch zwei weitere Einbrüche in Baumärkte im Bezirk St. Veit an der Glan im März und August 2016 begangen haben. Das dabei gestohlene Werkzeug konnte großteils bei ihnen sichergestellt werden. Im Zuge von durchgeführten Hausdurchsuchungen konnte bei einem der beiden mutmaßlichen Täter neben legalen Faustfeuerwaffen, Schusswaffen, Hieb- und Stichwaffen, auch vier verboten Waffen (Teleskopschlagstock, verdeckte Messer, Schlagring) sichergestellt werden. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Bei den Einbrüchen wurde Werkzeug zu einem Gesamtwert von ca. 9.000 Euro gestohlen. Der dabei verursachte Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.