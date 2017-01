Birdlife: Grünfinkbestand hat sich erholt

Zum achten Mal in Folge haben freiwillige Helfer an diesem Wochenende Kärntens Wintervögel gezählt. Ein erstes, erfreuliches Ergebnis: Der durch parasitäre Erkrankungen geschrumpfte Grünfinkbestand erholte sich.

Bei der Wintervogelzählung von Birdlife geht es darum herauszufinden, welche Arten in Kärnten zu finden sind. 200 Kärntner namen teil. In diesem Jahr waren die Bedingungen für die Vogelfreunde aufgrund der Schneearmut etwas erschwert. Die Tiere finden in der freien Natur genug Nahrung und sind nicht auf die Futterhäuschen angewiesen, die deshalb nur selten aufgesucht werden. Aufgrund der Trockenheit sind jedoch laut Birdlife besonders viele Vogelarten an den heimischen Gewässern zu finden.

Spatz, Kohlmeise und Buchfink unter Top 3

Die „Top 3“- Vogelarten in Kärnten sind der aktuellen Zählung zufolge Feldsperling, Kohlmeise und Buchfink. Andreas Kleewein von Birdlife Kärnten: „Erfreulich ist, dass der Grünfink sich im Mittelfeld der Top 20 Vogelarten befindet, das heißt, der Bestand hat sich wieder etwas erholt. Vor einigen Jahren wurde der Grünfink aufgrund parasitärer Erkrankungen massiv dahingerafft.“

In Oberkärnten ist die Dohle unter den ‚Top 20‘-Vogelarten zu finden, „das war sonst nirgends in Kärnten der Fall. In Unterkärnten ist die Straßentaube vermehrt an den Futterstellen zu finden“, so Kleewein.

Sichtungen: Meldungen noch bis 13. Jänner erbeten

In den Städten Villach und Klagenfurt kamen Haus- und Feldsperlinge, die „Spatzen“, am häufigsten bei der Zählung vor. Birdlife nimmt Meldungen über Vogelsichtungen noch bis 13. Jänner entgegen. Die Statistik wird sich demgemäß noch etwas verändern.

