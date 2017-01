Wind verfrachtete heiße Asche: Brand

Die Fassade und der Dachstuhl eines Wirtschaftsgebäudes sind am Freitag in Obergössel (Gemeinde Frantschach/St. Gertraud) in Brand geraten. Heiße Asche, die vom Wind verfrachtet wurde, dürfte die Ursache für das Feuer gewesen sein.

Das Feuer wurde vermutlich durch glühende Asche ausgelöst, die in einem Metallbehälter vor dem Gebäude aufgewahrt worden und vom Wind verfrachtet worden war. Zuerst geriet gelagertes Brennholz in Brand, dann griffen die Flammen auf die Fassade und den Dachstuhl des Wirtschaftsgebäudes über.

Feuerwehr Frantschach

Weiteres Ausbreiten des Feuers drohte

Der 61 Jahre alte Landwirt konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren. Zuvor startete er noch selbst einen Löschangriff. Die Freiwilligen Feuerwehren Kamp, Frantschach–St.Gertraud und Wolfsberg standen mit insgesamt neun Fahrzeugen und fünfzig Mann im Einsatz.

Wäre der Wind noch stärker gewesen, hätte sich das Feuer auf einen Wald ausbreiten können. Durch das rasche Einschreiten wurde auch ein Übergreifen der Flammen auf ein Nebengebäude verhindert. Nach drei Stunden konnte Brand aus gegeben werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

