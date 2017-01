Handel: Eisschuh-Verkauf verfünffacht

Der Sporthandel ist sehr zufrieden mit den bisherigen Umsätzen. Diese liegen schon jetzt deutlich über jenen des Vorjahres. Bei den Eisschuhen haben sie sich verfünffacht.

Dass der Neuschnee heuer auf sich warten lässt, tut der Bewegungsfreude der Wintersportler offenbar keinen Abbruch. 100 bis 150 Paar Eislaufschuhe pro Tag verkaufen die größeren Sportgeschäfte seit Weihnachten. Mehrmals pro Woche leeren sich die Regale, manchmal müssen Kunden auf einen Schuh einer bestimmten Größe auch einen Tag warten.

Kälte steigert Eislaufbegeisterung

Die zugefrorenen Seen brächten heuer Umsätze wie schon lange nicht mehr, sagt Sportartikel Filialleiter Günter Paulic: „Wir sind mit dem Winter bis jetzt sehr zufrieden. Er unterscheidet sich - vom Schnee her - nicht von den Wintern der vergangenen Jahre. Heuer ist es zusätzlich kalt und wir haben Zuwächse von bis zu 500 Prozent im Eislaufbereich. Wir bekommen täglich neue Eisschuhe von unserem Lieferanten und stellen extra einen Mann ab, der den ganzen Tag die Kufen der gebrauchten Schlittschuhe schleift. Viele Kunden kommen erst dann, wenn sie die Schlittschuhe benutzen, darauf, dass sie zumindest einen neuen Schliff brauchen - oder gleich einen neuen Schuh.“

Wenn die großen Seen zufrieren werden auch Eislaufschuhe mit langen Kufen verkauft, sagt Günter Paulic: „Mit ihnen läuft man über lange Strecken wesentlich leichter. Das ist ein absoluter Trend.“

Turnersee zum Eislaufen freigegeben

Seit Freitag ist der Turnersee - erstmals seit fünf Jahren - wieder zum Eislaufen freigegeben. Laut Eismeister Walter Steinkellner gibt es derzeit zwölf Zentimeter Kerneis. Der Turnersee ist der sechste See in Kärnten, der zur Zeit zum Eislaufen freigegeben ist - mehr dazu in Hochsaison für Eisläufer.

Gute Verkaufszahlen auch bei Alpinski

Die gut präparierten Kunstschneepisten bringen dem Sportartikelhandel auch beim Verkauf von Alpinskiausrüstungen gute Ergebnisse. Sportfachhändler Maximilian Karnath ist mit der Entwicklung zufrieden: „Leute, die Skifahren gehen wollen, sind auch gewillt, mehr Geld auszugeben. Auch im Bereich der hochpreisigen Ski sind wir gut unterwegs.“

Auch sonst wird nicht über Ladenhüter geklagt: Wandern beispielsweise ist ein Ganzjahressport geworden.