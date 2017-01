Asylwerber drehte wegen Essen durch

Ein 26 Jahre alter Asylwerber aus Syrien ist am Freitagfrüh wegen des Essens in seiner Unterkunft in St. Kanzian (Bezirk Völkermarkt) ausgerastet. Er beschimpfte die Betreiberin der Unterkunft und schmiss mit Geschirr herum.

Die 54 Jahre alte Betreiberin der Unterkunft erstattete Anzeige, weil sie sich durch das Verhalten des Mannes gefährdet fühlte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der Mann uneinsichtig. Es wurde eine Wegweisung und ein Betretungsverbot ausgesprochen. Der Asylwerber wurde in eine andere Asylunterkunft verlegt.

In der Nacht auf Freitag eskalierte in St. Jakob im Rosental ein Beziehungsstreit: Ein 38 Jahre alter Mann bedrohte seine schwangere ehemalige Lebensgefährtin und deren neuen Freund und beschädigte teilweise die Wohnungseinrichtung - mehr dazu in Schwangere von Ex-Freund bedroht.

