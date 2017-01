Schwangere von Ex-Freund bedroht

Ein Beziehungsstreit ist in der Nacht auf Freitag in St. Jakob im Rosental eskaliert. Ein 38 Jahre alter Mann bedrohte seine schwangere ehemalige Lebensgefährtin und deren neuen Freund und beschädigte teilweise die Wohnungseinrichtung.

Der Vorfall passierte gegen 1.00 Uhr in einer Wohnung im Bezirk Villach, in der sich die 22-Jährige gemeinsam mit ihrem 24 Jahre alten Freund und dem 38 Jahre alten Ex-Lebensgefährten aufhielt. Es kam zuerst zu einem Wortgefecht, wobei der 38-Jährige ausrastete und teilweise die Wohnungseinrichtung zerstörte.

Telefonisch wurde die Polizei alarmiert und der Randalierer konnte kurze Zeit später von Beamten der Sektorstreifen Velden und Arnoldstein in einem nahegelegenen Lokal aufgegriffen werden. Bei der Einvernahme auf der Polizeiinspektion St. Jakob/Rosental drohte der 38-Jährige dem 24-Jährigen erneut. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsantwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die Höhe des in der Wohnung angerichteten Sachschadens war zunächst nicht bekannt.

Polizei stoppte Attacke mit Elektroschocker

Erst vor wenigen Tagen versuchte ein 43 Jahre alter Rumäne, seine in Klagenfurt lebende Ehefrau gewaltsam nach Rumänien zurückzuholen. Er schlug und traktierte sie mit einem Elektroschocker. Der Entführungsversuch scheiterte an der Polizei - mehr dazu in Ehefrau mit Elektroschocker traktiert.