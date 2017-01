Brände durch Kerzen und Sternspritzer

Zu einem Brand in einem Gartenhaus ist es in der Nacht auf Freitag in Villach gekommen. Auslöser waren vermutlich brennende Kerzen. In St. Veit/Glan fing ein Christbaum durch einen Sternspritzer Feuer. Verletzt wurde bei den Bränden niemand.

Kurz nach 1.00 Uhr heulten in der Nacht auf Freitag in Villach die Sirenen: ein Gartenhaus war in Flammen aufgegangen. Brennende Kerzen, die die Besitzerin zur Beheizung des Gartenhauses aufgestellt hatte, dürften laut Polizei das Feuer ausgelöst haben. Es konnte von den Einsatzkräften der Hauptfeuerwache Villach, sowie der Freiwilligen Feuerwehren Wollanig und Vassach rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

FF Strassburg

Wohnungsbesitzer löschte brennenden Christbaum

Ein Sternspritzer auf einem trockenen Christbaum löste in St. Veit an der Glan einen Zimmerbrand aus. Der 48 Jahre alte Wohnungsbesitzer löschte den lichterloh brennenden Christbaum selbst mit einem Handfeuerlöscher. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Strassburg führten Nachlöscharbeiten durch. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist erheblich.