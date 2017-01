Sternsingeraktion: Spenden für Tansania

Seit 27. Dezember waren in ganz Kärnten tausende Mädchen und Buben der katholischen Jungschar als Sternsinger unterwegs. 500 Projekte sollen heuer wieder unterstützt werden, Schwerpunktland ist Tansania.

Das Hauptaugenmerk liege laut Anneliese Michael von der Katholischen Jungschar heuer darauf, Bauernfamilien in Tansania zu unterstützen. Viele Familien seien laut Michael davon bedroht, dass man ihnen das Land wegnehme. Bessere Ernten und Zugang zu Land bedeuten aber für Kinder eine Chance auf Bildung und auf gesundes Essen und das sei der Sinn der Sternsingeraktion.

Vor Ort werde mit verlässlichen und geprüften Projektpartnern zusammengearbeitet: „Wir unterstützen Projekte in insgesamt rund 20 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika“, so Michael.

Dreikönigsaktion Hilfswerk der Katholischen Jungschar

Überweisung nur bei Projektfortschritten

Die Projekte, die eingereicht werden, werden dahingehend geprüft, ob sie Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Jede Spende wird nur dann überwiesen, wenn Projektfortschritte gemeldet werden. So wird jedes Jahr neu überprüft, ob ein Projekt gefördert werden soll.

Man hoffe nach ersten Rückmeldungen aus den Pfarren, dass heuer wieder ein gutes Spenenergebnis erzielt werden könne. Im vergangenen Jahr wurden bei der Sternsingeraktion in Kärnten 1,4 Millionen Euro gesammelt. Österreichweit waren es mehr als 16 Millionen Euro, so Michael.

In Kärnten wurden bei der diesjährigen Sternsingeraktion 6.700 Kinder und Jugendliche von insgesamt 2.500 Erwachsenen begleitet. „Nur in einzelnen Pfarren kann es von Jahr zu Jahr einmal knapp werden“, so Anneliese Michael.

