Innerkrems hat neuen Betriebsleiter

Nach der fieberhaften Suche nach einem neuen Betriebsleiter für die Vierer-Sesselbahn im Skigebiet Innerkrems konnte der Posten am Donnerstag besetzt werden. Ab Samstag soll der Lift für die Skifahrer wieder geöffnet sein.

Am Freitag ist der erste Arbeitstag des neuen Betriebsleiters, der eingeschult werden soll. Sofern es das Wetter angesichts der Sturmwarnungen zulässt, wird die Liftanlage ab Samstag wieder geöffnet sein, hieß es am Donnerstag von der Geschäftsführung. Der ehemalige Betriebsleiter warf vor wenigen Tagen aus privaten Gründen das Handtuch. Seither versuchte der seit 1. Dezember im Amt befindliche Geschäftsführer Heinz Kabusch fieberhaft, einen Ersatz zu finden - mehr dazu in Innerkrems: Betriebsleiter kündigt spontan.