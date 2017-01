Ausstellung: Bauernhöfe im Wandel der Zeit

Mitte des vorigen Jahrhunderts hat Volkskundlerin Erika Hubatschek das Leben auf Unterkärntner Bauernhöfen fotografiert. 60 Jahre später hat ihre Tochter das Fotoarchiv neu aufbereitet. Eine Ausstellung stellt die Fotos gegenüber und dokumentiert den Wandel der Zeit.

Die Geografin und Volkskundlerin Erika Hubatschek hat in den 1950-er Jahren zahlreiche Bauernhöfe in Unterkärnten fotografiert um Bauformen und landschaftliche Gegebenheiten dokumentarisch zu erfassen. Mehr als 60 Jahre später bereitete ihre Tochter Irmtraud das Fotoarchiv neu auf. Sie bereiste dieselben Örtlichkeiten noch einmal und lichtete die Schauplätze abermals ab. „Da mein Vater Architekt war, war ich natürlich von kleinauf auch für die bauliche Komponetente sensibilisert.“

ORF

Alte Geschichten auch für Junge spannend

Am spannendsten sei für die Fotografin und Autorin Irmtraud Hubatschek die menschlichen Begegnungen auf den Höfen gewesen. „Die Alten haben über früher erzählt und die jüngeren Generationen sind mit großen Ohren um den Tisch herumgesessen und haben zugehört, weil sie gewisse Sachen noch nie gehört haben. Normalerweise erzählt man das ja nicht mehr, wenn nicht danach gefragt wird und dann gehen Dinge einfach unter“, so die Fotografin.

ORF

Stimmungsbilder von Land und Leuten

Bei der Schau, "Auf den zweiten Blick“, werden die alten und die neuen Fotos gegenüber gestellt um die Veränderungen im Laufe der Zeit zu verdeutlichen. Die Aufnahmen von Erika Hubatschek sind Stimmungbilder von Land und Leuten. Es sind Motive, die mittlerweile größtenteils verschwunden sind. Im besten Fall sind diese noch in Freilichtmuseen anzutreffen.

ORF

Gegenüberstellung verdeutlicht Veränderung

Die Gegenüberstellung macht deutlich wie sehr sich Kulturlandschaft, Lebens- und Arbeitsweisen innerhalb weniger Jahrzehnte verändert haben. Auf den zweiten Blick offenbart die Ausstellung für Wilhelm Wadl, den Leiter des Kärntner Landesarchives, auch die Gefahr, die durch die Veränderung der Landschaft durch die Ausdünnung der Infrastruktur droht. „Die Menschen die in den Zentralräumen Leben wollen hinaus in die Kulturlandschaft um sich zu erholen. Für unser gesamtgesellschaftliches Gefüge braucht es diese Räume“, so Wadl. Wenn diese Kulturlandschaft zunemend verfalle, dann würde es für ihn diese Erholungsräume auch nicht mehr geben.

ORF

Anregung zum Nachdenken

Die Ausstellung soll das Bewusstsein der Besucher schärfen und zum Nachdenken darüber anregen, wie das Leben in den ländlichen Regionen so attraktiv gestaltet werden kann, dass diese nicht entsiedelt werden. „Menschen, Höfe und Landschaften im Wandel der Zeit“ ist im Lavanthaus in Wolfsberg bis zum 7. April 2017 zu sehen.