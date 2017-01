Frontal mit querstehendem Lkw kollidiert

Eine Pensionistin ist in der Nacht auf Mittwoch auf der Ossiachersee Bundesstraße bei Steindorf mit ihrem Auto frontal gegen einen auf der Fahrbahn querstehenden Lkw geprallt. Die Frau und ihr Beifahrer wurden verletzt.

Es war bereits dunkel, als die 75 Jahre alte Pensionistin aus Feldkirchen - gemeinsam mit ihrem Sohn als Beifahrer - mit ihrem Auto auf der Ossiachersee Bundesstraße unterwegs war. Plötzlich und unerwartet tauchte vor ihr der querstehende Lkw samt einem mit Stroh beladenen Anhänger auf der Straße auf. Er blockierte beide Fahrstreifen, wodurch es für die Pensionistin unmöglich war auszuweichen.

Das Auto wurde unter das Schwerfahrzeug gedrückt und schwer beschädigt. Beide Insassen mussten nach der Bergung durch die Feuerwehr mit Verletzungen ins Landeskrankenhaus nach Villach gebracht werden.

Lkw samt Anhänger für Wendemanöver zu lang

Der 26 Jahre alte Lkw-Lenker aus Ungarn, der den Unfall ausgelöst hatte, blieb unverletzt. Er war kurz zuvor mit seinem Anhänger bei einer Tankstelle in Steindorf eingefahren. Er wollte umdrehen, um zu einer verpassten Ausfahrt zurück zu fahren.

Der Bereich zum Umdrehen war aber aufgrund der Länge seines Fahrzeuges und einiger Straßenleitpflöcke einfach zu eng. Daher musste er mit seinem Lkw quer zur Fahrbahn auf der Bundesstraße stehen bleiben und zurückschieben. Die Aufräumarbeiten an der Unglückstelle dauerten eine Stunde lang.

Lkw umgekippt: Kärntner tot

Ein 55 Jahre alter Lkw-Lenker aus Eisentratten ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall vor dem Südportal des Tanzenbergtunnels auf der Semmering Schnellstraße (S6) in Bruck/Mur in der Steiermark ums Leben gekommen. Sein Fahrzeug war umgestürzt - mehr dazu in Lkw umgestürzt - Fahrer tot.