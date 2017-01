Beim Urinieren von eigenem Pkw überrollt

Ein 17 Jahre alter Autolenker ist in der Nacht auf Mittwoch in Sankt Ulrich im Lavanttal von seinem eigenen Fahrzeug überrollt und schwer verletzt worden. Er hatte am Straßenrand angehalten, um seine Notdurft zu verrichten.

Der Unfall passierte auf einer Gemeindestraße. Der 17-Jährige hatte offenbar vergessen, die Handbremse anzuziehen. Der Wagen geriet ins Rollen und erfasste den jungen Mann.

Der 17-Jährige wurde unter dem Auto eingeklemmt. Eine Hausbesitzerin in der Nähe hörte seine Hilferufe und schlug Alarm.

Das Fahrzeug musste von Feuerwehrleuten angehoben werden. So gelang es, den Burschen zu befreien und ins Krankenhaus nach Wolfsberg zu bringen.