Diebe suchten Antiquitätengeschäft heim

Unbekannte haben in einem Antiquitätengeschäft in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal/Drau) mehrere tausend Euro gestohlen. Sie lenkten den Verkäufer ab und schlugen in einem unbeobachteten Moment zu.

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, dürfte die Tat bereits am Montag zwischen 17.30 und 17.45 Uhr verübt worden sein - sie wurde allerdings erst am Mittwochnachmttag bemerkt und angezeigt.

Bargeld aus Schreibtischlade gestohlen

Zwei Unbekannte hatten sich vom Verkäufer Ausstellungstücke zeigen lassen. Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Personen im Geschäft. Einer der beiden Männer lenkte den Verkäufer ab und führte mit diesem ein längeres Gespräch über ein ausgestelltes Verkaufsstück.

Währenddessen hielt sich der zweite unbekannte Täter im mittleren Bereich des Geschäftes bei einem Schreibtisch auf. In einem unbeobachteten Augenblick konnte der Mann aus einer unversperrten Schublade mehrere tausend Euro Bargeld entwenden. Nach dem Gespräch verließen die beiden Täter das Geschäft in unbekannte Richtung.

Mutmaßliche Täter vermutlich Italiener

Der Verkäufer gab gegenüber der Polizei an, dass er mit beiden Unbekannten auf Italienisch gesprochen habe. Es liegt daher seiens der Ermittler die Vermutung nahe, dass es sich bei den beiden mutmaßlichen Tätern um Italiener handele. Weitere konkrete Angaben zu den Personen konnte der Verkäufer nicht machen.

