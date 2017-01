Rumäne wegen Zuhälterei vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt wird am Mittwoch ein Prozess wegen Zuhälterei verhandelt. Einem Rumänen wird außerdem Gewaltausübung, Freiheitsentzug, Nötigung und gefährliche Drohung vorgeworfen.

Zuhälterei ist im Gegensatz zur Prostitution in Österreich verboten, aber sie kommt immer wieder vor und immr wieder stammen Täter und Opfer aus Rumänien - so auch in dem Fall, der am Mittwoch vor Gericht verhandelt wird.

Dem 33 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, zwei Frauen aus Rumänien nach Österreich zur Prostitution gebracht zur haben. Er soll sie in verschiedene Bordelle chauffiert, ihnen aber den Großteils ihres Verdienstes abgenommen haben. Da der Mann die Frauen regelrecht überwacht und ständig kontrolliert haben soll spricht die Anklage von Ausbeutung. Er habe den Frauen vorgeschrieben wie und wo sie sich prostituieren müssen. Er soll sie auch immer wieder mit Gewalt und Drohungen gefügig gemacht haben.

Beitragstäter ebenfalls angeklagt

Wie ernst er es damit gemeint hat, zeigen Vorfälle gegenüber einer dritten Person, auf die er mit seinem Pkw zugefahren sein soll und wo es laut Anklage auch zu einer Brandstiftung gekommen ist. Neben dem 33-Jährigen ist ein weiterer rumänischer Staatsbürger angeklat. Der 27-Jährige soll ihn bei den Nötigungshandlungen unterstüzt haben. Für beide Männer gilt die Unschuldsvermutung.

