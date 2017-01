Zwei Verletzte bei Küchenbrand

Zwei Personen sind am Montagnachmittag bei einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in St. Veit verletzt worden. Eine 43-jährige Frau wurde beim Löschversuch verletzt, ein Nachbar erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Das Feuer brach kurz nach 16.00 Uhr durch überhitztes Öl aus. Die 43-jährige Lebensgefährtin des Wohnungsinhabers versuchte zuerst, den Brand selber zu löschen und erlitt dabei Brandverletzungen im Gesicht und eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Feuerwehr St. Veit

Nachbar konnte Feuer eindämmen

Ein zu Hilfe eilender 62-jähriger Nachbar konnte den Brand mit einem Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Feuerwehr eindämmen. Der Mann erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung, er wurde von der Rettung zur Kontrolle in das Krankenhaus St. Veit gebracht. Beide Verletzten konnten mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Durch das Eingreifen der Frau und des Nachbarn waren die weiteren Mieter des Hauses nicht in Gefahr.

Links: