Blödelei: 13-Jährige stürzte in Fluss

Schwerwiegende Folgen hatte eine Blödelei Montagabend für eine 13-jährige Schülerin in Gurk. Ein gleichaltriger Bursche hob das Mädchen auf eine Brücke, sie rutschte aus, stürzte in den eiskalten Fluss und wurde schwer verletzt.

Die beiden 13-jährigen Schüler aus dem Bezirk St. Veit waren Montagabend gemeinsam auf der Gurkbrücke in der Pisweger Straße in Gurk. Der Bursche neckte das Mädchen, sagte ihr, er werde sie in den Fluss werfen und hob die 13-Jährige auf die Brückenmauer. Plötzlich rutschte das Mädchen dem Burschen aus den Händen und stürzte rund fünf Meter tief in den Gurkfluss.

Bursche sprang dem Mädchen nach

Der Bursche sprang dem Mädchen sofort nach. Eine ebenfalls 13-jährige Zeugin alarmierte sofort die Rettungskräfte. Der Bursche hielt das Mädchen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte im Wasser fest. Beide wurden von Rettung und Feuerwehr Gurk aus dem Fluss geborgen.

Das Mädchen erlitt bei dem Unfall laut Polizei schwere Verletzungen, sie wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der 13-Jährige wurden ebenfalls verletzt, er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht.