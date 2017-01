Kärntner Polizei goes Facebook

Seit Montag ist die Kärntner Polizei auf Facebook vertreten. Die Polizisten wollen damit ihre Arbeit transparenter machen, auch Präventionstipps sind geplant. Anzeigen werden über das soziale Netzwerk aber nicht entgegengenommen.

„Liebe Facebook Gemeinde! Ab heute gibt es hier Sicherheitstipps und Informationen zu aktuellen Ereignissen der LPD Kärnten.“ Mit diesen Worten machte die Kärntner Polizei am Montag ihren Facebook-Auftakt und hofft nun auf viele „likes“. Im Medienzeitalter eine Notwendigkeit, hieß es am Montag. Beruflich wie privat würden große Teile der Bevölkerung die sozialen Netzwerke nutzen, dieser Entwicklung wolle man Rechnung tragen.

ORF

Einsatz-Begleitung vorerst nicht geplant

Die Münchner Polizei sei Vorbild, was den Umgang mit sozialen Netzwerken angeht. Während des Amoklaufs im vergangenen Jahr informierte sie die Bevölkerung auf Facebook und Twitter und versuchte so Falschmeldungen und Gerüchte zu verhindern. Die Begleitung von Einsätzen via Facebook - wie in München - werde es in Kärnten in dieser Form vorerst noch nicht geben, unterstrich Polizeisprecher Rainer Dionisio.

Die Facebook-Präsenz will man nutzen, um das Image der Polizei aufzupolieren, die Polizeiarbeit soll „greifbarer und transparenter“ werden. Bislang weniger Bekanntes über die Arbeit der Exekutive und Präventionstipps sind ebenfalls geplant. Anzeigen könne man auf der Facebook-Seite nicht erstatten, so Dionisio. Dies müsse weiterhin in den Polizeidienststellen erfolgen. Für den Kurznachrichtendienst Twitter plant die Polizei erst im Laufe des Jahres einen Zugang zu erstellen.