Hochsaison für Eisläufer

Das weiter frostige Wetter macht es möglich: In Kärnten sind mit Presseggersee, Rauschelesee und Aichwaldsee weitere Seen zum Eislaufen freigegeben worden. Wenig Hoffnung gibt es weiter für den Wörthersee, der zuletzt vor zehn Jahren zufror.

Auch wenn sich der Naturschnee heuer bislang rarmacht – zumindest für Eisläufer hat dieser Winter viel zu bieten. Bis zu minus 13 Grad wurden im Gurktal in der Nacht auf Montag gemessen – optimale Bedingungen für die Eisbildung, meint Eismeister Helmut Riepan vom Eislaufverein Wörthersee.

Zum Eislaufen freigegeben sind derzeit Hörzendorfer See und Weißensee, sowie neu der Presseggersee, Rauschelesee und Aichwaldsee. Der Wörthersee fror zuletzt 2006 gänzlich zu. Dass das heuer auch passiert, das wagt der Eismeister allerdings nicht zu prognostizieren. Der Lago Pramollo auf der italienischen Seite des Nassfeldes ist ebenfalls freigegeben, der See ist die höchstgelegene Natureisfläche in den Karnischen Alpen.

Der Lendkanal in Klagenfurt musste zwischenzeitlich für Eisläufer gesperrt werden, ist nun aber wieder freigegeben. Die Kufen schwingen kann man in Klagenfurt auch am unteren Kreuzberglteich.

Gute Chancen für den Längsee

Noch gesperrt sind derzeit der Silbersee, der Längsee und natürlich der Wörthersee. Zumindest für den Längsee könnte es noch Hoffnung geben, sagt Eismeister Riepan. Wenn es wie prognostiziert kalt bleibt, sei mit einer Eisbildung zu rechnen. Eine Eisschicht hat sich bereits gebildet, bisher ist sie aber noch nicht tragfähig. Riepan: „Jede Nacht können jetzt ein bis zwei Zentimeter dazukommen, wir brauchen aber 13 bis 14 Zentimeter.“

Manche Eisläufer halten sich allerdings nicht an die Verbotsschilder an den gesperrten Seen. Erst letzte Woche brach ein 50-jähriger Eisläufer auf dem Pressegger See durch die Eisdecke ein. Er war trotz Verbotstafeln mit einem Kufen-Scooter auf dem Eis unterwegs - mehr dazu in Eisläufer in Pressegger See eingebrochen.

