Freizeitunfälle: Rekord bei Rettungsflügen

Die Zahl der Freizeitunfälle steigt in Kärnten. Drei bis vier Mal am Tag hob der Notarzthubschrauber Christophorus 11 im abgelaufenen Jahr ab. Insgesamt gab es 1.359 Einsätze, um 100 mehr als im Jahr zuvor.

Drei bis vier Mal pro Tag hebt der Notarzthubschrauber Christophorus 11 im Durchschnitt ab. Die Zunahme im abgelaufenen Jahr führt Stützpunktleiter Michael Umschaden auf mehr Verkehrsunfälle, mehr medizinische Notfälle und mehr Freizeitunfälle zurück. Außerdem habe das schöne Wetter im Herbst die Wandersaison verlängert.

Die Flugrettung in Kärnten konnte mittlerweile mit Hilfe des Landes finanziell abgesichert werden. Seit der Bund aus der Fianzierungsvereinbarung ausgestiegen war, wurde eine Lösung gesucht. ARA-Flugrettung und der ÖAMTC taten sich als Bietergemeinschaft zusammen und erhielten bei einer Ausschreibung den Zuschlag - mehr dazu in -2.600 Einsätze für Flugrettung. Das Land deckt mit 1,4 Mio. Euro pro Jahr bis 2020 die Kosten ab.

Wenn die Retter ihr Leben riskieren...

Zum wohl schwierigsten Einsatz des letzten Jahres kam es im August in der Koschuta. Ein Bergsteiger war in 1.700 Metern Höhe aus einem Klettersteig abgestürzt, er hing schwerverletzt kopfüber im Seil. An einem 130 Meter langen Seil hängend konnte Flugretter Josef Ehgartner den Mann bergen – mehr dazu in Kletterer blieb kopfüber in Seil hängen.

Christophorus11

Auch für Pilot Umschaden war es ein sehr schwieriger Einsatz. Er flog den Hubschrauber nur zwei bis drei Meter von der Felswand entfernt, es bestand die Gefahr, dass Steine oder Felsbrocken den Hubschrauber treffen oder die Rotorblätter den Fels streifen. Auch durch die Pendelbewegung des langen Seils kein leichtes Unterfangen, sagt Umschaden: „Das war Millimeterarbeit.“

