Pflegerin und Schützling in Not

Eine 36-jährige Pflegerin ist am Sonntag im Haus ihres 91-jährigen Schützlings bewusstlos zusammengebrochen. Die Pensionistin stürzte und blieb hilflos am Boden liegen. Eine aufmerksame Anrainerin alarmierte die Rettungskräfte.

Die 91-Jährige lebt mit ihrer Pflegerin in einem Haus in St. Kanzian (Bezirk Völkermarkt). Am Montag waren kurz vor 11.00 Uhr die Jalousien noch immer geschlossen, was eine 64-jährige Nachbarin misstrauisch machte. Die Frau klopfte an der Tür, als ihr niemand öffnete, alarmierte die Anrainerin die Rettungskräfte.

Polizisten hörten leise Hilferufe

Polizisten hörten aus Schlafzimmer der pflegebedürftigen Frau leise Hilferufe und verständigten die Feuerwehr, diese brach die Eingangstüre auf. Die Einsatzkräfte fanden die 91-Jährige hilflos am Boden ihres Schlafzimmers liegend. Vermutlich konnte sie nach einem Sturz nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen.

Ihre 36-jährige Pflegerin aus Rumänien war im Badezimmer laut Polizei aus gesundheitlichen Gründen zusammengebrochen. Beim Eintreffen der Helfer war die Pflegerin bewusstlos und musste in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Die Einsatzkräfte verständigten den Sohn der 91-Jährigen, der sich nun um seine Mutter kümmert.