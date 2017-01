Eleyna ist das Kärntner Neujahrsbaby

Das Kärntner Neujahrsbaby hat sich heuer etwas Zeit gelassen. Die kleine Eleyna kam um 6.31 Uhr in Klagenfurt zur Welt. Das Mädchen wiegt 4.130 Gramm und ist 55 Zentimeter groß.

Auf der Geburtenstation im Klinikum Klagenfurt erblickte Eleyna erstmal das Licht der Welt. Die Geburt verlief planmäßig, das Mädchen wiegt 4.130 Gramm und ist 55 Zentimeter groß. Für die Eltern ist die kleine Elyna das zweite Kind. Mit Sarah hat Eleyna bereits ein dreieinhalb Jahre altes Geschwisterchen. Auch das zweite Kärntner Neujahrsbaby kam im Klinikum Klagenfurt auf die Welt und zwar um 7.55 Uhr.

Und plötzlich hatte es Eleyna eilig

Eilig hatte es Eleyna zuerst nicht, sagt ihre Mutter Mervana Karimann. Dann aber sei alles sehr schnell gegangen, sagt Vater Armin Karimann: „Wir haben noch Silvester gefeiert. Als wir uns hinlegen wollten, hat die Kleine angeklopft.“ Eineinhalb Stunden nach dem Eintreffen im Krankenhaus war Eleyna auf der Welt. Eleynas Geburtstermin war übrigens der 31. Dezember.

Das österreichische Neujahrsbaby 2017 kommt übrigens aus Niederösterreich: Lea Natascha wurde in der Silvesternacht um 0.01 Uhr im Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs geboren - mehr dazu in Niederösterreicherin Lea ist Neujahrsbaby 2017.

