Keine Silvesterruhe für die Feuerwehren

In der Silvesternacht mussten die Kärntner Feuerwehren zu mehreren Bränden ausrücken. Vermutlich wurden die Brände durch abgefeuerte Raketen ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor Mitternacht wurden die Feuerwehrleute der FF Tröpolach, Rattendorf und Hermagor zu einem Böschungsbrand gerufen. Der Brand im Ausmaß von 30 Quadratmetern konnte rasch gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Auf der Turracher Höhe (Gemeinde Reichenau) geriet ein Wald kurz nach Mitternacht in Brand. 32 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Das Feuer konnte ebenfalls rasch gelöscht werden. Die Verursacher der Brände konnten in beiden Fällen laut Polizei bisher nicht ausgeforscht werden.

Noch am Silvestertag hatte der Landesfeuerwehrverband appelliert, das Raketenverbot ernst zu nehmen, mehr dazu in Feuerwehr warnt: „Verbote einhalten!“. Wegen der anhaltenden Trockenheit wurde in den meisten Gemeinden Kärntens dieses Verbot ausgesprochen.