Mann von Baum erschlagen: tot

Ein 39 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt ist am Silvestertag bei Forstarbeiten in Ebenthal von einem Baumstamm tödlich am Kopf verletzt worden. Sein Vater musste den Unfall mitansehen.

Der 39-Jährige war am Samstagmittag mit Holzschlägerungsarbeiten in einer Waldparzelle in Ebenthal, Bezirk Klagenfurt, beschäftigt. Eine bereits gefällte Buche hatte sich zwischen zwei Bäumen verkeilt.

Der Vater des Mannes hatte zunächst versucht, den Baumstamm aus einiger Entfernung mit einer Traktorseilwinde zu Fall zu bringen. Das funktionierte aber nicht. Deshalb schnitt der 39-Jährige den Baumstamm mit einer Motorsäge ab. Der verkeilte Stamm brach ab und traf den Mann mit voller Wucht am Kopf. Der 39-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.