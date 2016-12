Drogenhund spürte Cannabiskraut auf

Die Polizei in Villach hat einen 26 Jahre alten Mann als Drogendealer überführt. Der Mann verkaufte mehr als 2,5 Kilogramm Cannabiskraut im Wert von 30.000 Euro. Ein Suchtmittelhund spürte die Drogen in der Wohnung des Mannes auf.

Die Polizisten in Villach wurden durch eine Anzeige auf den 26-Jährigen aufmerksam. Jemand hatte den Mann wegen Lärmerregung angezeigt. Daraufhin stellten die Beamten den Mann in seiner Wohnung zur Rede. Weil der Verdacht bestand, dass der 26-Jährige mit Drogen dealte, wurde ein Suchtmittelspürhund eingesetzt. Der Hund durchsuchte die Wohnung und konnte 80 Gramm Cannabiskraut erschnüffeln. Auch Suchtgiftutensilien wurden in der Villacher Wohnung gefunden.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

In der Einvernahme gab der Mann schliesslich an, seit einem Jahr 2,5 Kilogramm Cannabiskraut an mindestens acht Personen verkauft zu haben. Die Drogen haben laut Polizei einen Wert von 30.000 Euro. Die Ermittlungen sind noch nicht zur Gänze abgeschlossen.

