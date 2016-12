Raub erfunden: Klagenfurter Studentin angezeigt

Eine 21-Jährige Studentin aus Klagenfurt hat sich selbst verletzt um einen Raub von 200 Euro vorzutäuschen. Bei einer erneuten Vernehmung durch die Polizei gestand die Frau die Tat erfunden zu haben. Sie wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Am Donnerstagabend zeigte die 21-jährige Studentin an, dass sie von drei unbekannten maskierten Männern in ihrer Wohnung in Klagenfurt am Wörthersee ausgeraubt wurde. Die unbekannten Täter hätten an der Türe geläutet und sich als Postboten ausgegeben. Nachdem sie die Türe geöffnet hätte, hätte ihr einer der Maskierten einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und ein Messer an den Hals gesetzt. Die anderen beiden hätten die Wohnung durchsucht und 200 Euro aus dem Schlafzimmer gestohlen. Dann wären sie geflüchtet.

Raub nur Erfindung

Die Frau wurde mit leichten Verletzungen an Kopf und Hals ins LKH Klagenfurt eingeliefert. Nach einer neuerlichen Einvernahme am Freitag durch den Kriminaldienst des SPK Klagenfurt gestand die Frau den Raub erfunden zu haben. Sie habe sich die Verletzungen selbst zugefügt und wollte sich mit dem Geld „einmal etwas Besonderes“ kaufen. Die 21-jährige wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.