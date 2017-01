Explosionsgefahr: Brandgefährliche Ladegeräte

Experten warnen vor billigen USB-Ladegeräten aus Asien. Manche der Geräte können in der Steckdose explodieren oder zu brennen beginnen. Wenn die Schutzhülle auseinanderbricht, besteht auch die Gefahr eines Stromschlages.

Die kleinen USB-Ladegeräte für die Steckdose werden gerne zum Aufladen von Handys und anderen Geräten verwendet, beliebt sind sie in der Weihnachtszeit auch als Werbegeschenk. Die Billiggeräte aus Asien, die außen recht solide ausschauen, können sich bei einem Blick ins Innere aber als gefährlich erweisen. Es kann sogar passieren, dass das neue Gerät in der Steckdose explodiert oder zu brennen beginnt. Einen Fall gab es etwa kurz nach Weihnachten in Kärnten, ein Ladegerät aus China ging in Flammen auf.

ORF

Wenig stabil und hitzebeständig

Die Geräte seien für ihren Zweck teils zu wenig stabil gebaut, sagt der Klagenfurter Elektrotechniker Gerald Schöffmann. Kabel oder Bauteile würden dann bei Verwendung überhitzt, es kann zum Brand oder zur Explosion kommen. Mehr als 40 Grad können für die eingebaute Elektronik der Ladegeräte zum Problem werden, wie ein ORF-Test zeigte. Beim Testgerät betrug die Temperatur bereits nach fünf Minuten weit über 50 Grad.

ORF

Es kann auch vorkommen, dass die Ladegeräte auseinanderfallen oder das Schutzgehäuse beim Herausziehen aus der Steckdose auseinanderbricht. Dann liegen die stromführenden Teile frei und es bestehe Lebensgefahr, warnt der Elektrotechniker.

ORF

Gefälschte Prüfsiegel

Viele der Geräte tragen das CE-Zeichen der EU, viele Konsumenten halten es irrtümlicherweise für ein Prüfsiegel. Die CE-Kennzeichnung ist aber ein Verwaltungszeichen, das die Freiverkehrsfähigkeit von Produkten im Europäischen Binnenmarkt zum Ausdruck bringt. Das CE-Zeichen werde bei Importen aus China auch missbräuchlich verwendet, sagt Elektrotechniker Gerald Schöffmann: „Das Zeichen wird teils kontrolliert, es gibt aber immer mehr Importeure, die sich nicht an die Vorschriften halten.“

Der Rat des Experten: Markennamen haben die wenigsten der Billigeräte und wenn, sind sie oft gefälscht. Deswegen erkennt man immer noch oft am Preis, was gut und sicher ist. Beim Fachhandel sei die Chance für ein sicheres Gerät immer noch am größten.