Entgleister Waggon richtig überprüft?

Nach der Entgleisung eines Güterzuges am Dienstag auf der Tauernbahnstrecke gehen die Untersuchungen der Unfallkommission weiter. Geprüft wird, ob der Waggon bei der Abfahrt aus Kroatien ordentlich kontrolliert wurde.

Ursache für die Entgleistung bei Spittal/Drau dürfte ein Achsbruch bei einem kroatischen Waggon gewesen sein. Insgesamt sprangen sechs Waggons aus den Schienen und beschädigten die Gleise schwer. Jetzt wird geprüft, ob der Waggon bei der Abfahrt aus dem Hafen Bakar bei Rijeka ordentlich überprüft wurde. Das sei zwingend vorgeschrieben und dabei müssten auch die Fahrgestelle untersucht werden, betonte ÖBB-Pressesprecher Christoph Posch am Donnerstag.

APA/Adalbert Rieder

Auch bei der Übernahme durch die Österreichische Bundesbahn in Jesenice müsste noch einmal eine technische Überprüfung stattgefunden haben. Möglicherweise sei dort aber nur eine Bremsprobe gemacht worden, sagt Posch. Die Frage sei für ihn eher, ob der Waggon überhaupt den Hafen hätte verlassen dürfen. Ziel des mit Eisenerz beladenen Zuges sollte die voestalpine in Linz sein.

Nachtzüge wieder auf Originalstrecke unterwegs

In der Nacht auf Donnerstag wurde die Tauernbahnstrecke bei Spittal an der Drau wieder in Betrieb genommen. Damit konnten auch die Nachtzüge von Deutschland nach Italien wieder über die Originalstrecke fahren. Am Tag davor mussten diese ja über das Ennstal umgeleitet werden, dadurch hatten sie Verspätungen von bis zu dreieinhalb Stunden.

