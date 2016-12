Mölltal: 120 Familien über Nacht ohne Strom

Sturmböen haben am Mittwoch im Mölltal zahlreiche Bäume umstürzen lassen. Dadurch wurden Stromleitungen beschädigt. Laut Kelag werden 120 Haushalte in den Gemeinden Stall und Mörtschach die Nacht über ohne Strom sein.

Konkret waren am Abend von dem Stromausfall mehr als 120 Haushalte in den Ortschaften Gössnitz und Sonnberg, sowie in den Gemeinden Stall und Mörtschach betroffen. Die meisten von ihnen werden auch in der Nacht von der Stromversorgung abgeschnitten sein, teilte die Kelag mit.

Die Schäden an den Stromleitungen seien enorm. Für die Monteure seien zudem die Aufräumarbeiten aufgrund des nach wie vor anhaltenden Sturms zu gefährlich. Sie werden voraussichtlich am Donnerstag stattfinden.