Zug entgleist: Achsenbruch mögliche Ursache

Nach der Entgleisung eines Güterzugs in Spittal laufen die Aufräumarbeiten auf der Tauernbahn weiter. Unfallursache könnte eine gebrochene Waggon-Achse gewesen sein. Die Züge sollen ab Donnerstagfrüh wieder fahren.

In der Nacht auf Dienstag entgleisten auf der Zugsstrecke östlich des Bahnhofs Spittal/Drau einige mit Eisenerz beladene Waggons eines Güterzuges, der Schaden geht in die Millionenhöhe – mehr dazu in Tauernbahn bis Donnerstag gesperrt. Am Mittwoch laufen die Aufräumarbeiten weiter auf Hochtouren. „Die Waggons sind in der Nacht entfernt worden, derzeit läuft die Wiederherstellung der Gleisanlagen“, sagte ÖBB-Sprecher Christoph Posch.

Die Ursache für das Entgleisen des Güterzugs ist noch nicht restlos geklärt, derzeit laufen die Untersuchungen. Es besteht laut Posch aber der Verdacht, dass die defekte Achse eines kroatischen Waggons gebrochen ist.

APA/Adalbert Rieder

Der Güterzug bestand aus insgesamt 20 Waggons und zwei ÖBB-Triebfahrzeugen, kurz vor dem Bahnhof entgleiste im Bereich einer Weiche der zweite Waggon. Er sprang aus den Gleisanlagen und rollte anschließend circa 150 Meter neben den Gleisanlagen her. Sechs weitere Waggons entgleisten ebenfalls, es stürzte jedoch kein Waggon um , verletzt wurde niemand.

Erst am Wochenende wieder zweigleisig

Am Mittwoch wird die Strecke noch mit einem Schienenersatzverkehr bedient. Die Züge sollen ab Donnerstagfrüh wieder fahren. Für 5.00 Uhr ist die Wiederaufnahme des Personenverkehrs vorgesehen, der Güterverkehr wird voraussichtlich etwas früher, noch in der Nacht starten. Vorerst werde die Verbindung eingleisig geführt, bis zum Wochenende folge das zweite Streckengleis, so Posch.