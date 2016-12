Klagenfurter Flughafendirektor geht vorzeitig

Kärnten muss sich im Jänner auf die Suche nach einem neuen Geschäftsführer für den Klagenfurter Flughafen begeben. Max Schintlmeister will seinen Vertrag ein halbes Jahr früher als geplant auflösen.

Schintlmeister, dessen Vertrag Ende 2017 regulär ausgelaufen wäre, will sich als Direktor vorzeitig zurückziehen. Er plane, mit seiner Familie zurück nach Barcelona zu gehen, wo er schon vor seiner Zeit in Klagenfurt gelebt und gearbeitet hat. Dafür sei der Sommer die geeignetere Jahreszeit. „Deshalb habe ich die Eigentümervertreter gebeten, ob es möglich ist, vorzeitig aus dem Vertrag auszusteigen“, sagte Schintlmeister. Er wird in Spanien mit einer privaten Agentur an der Weiterentwicklung von Regionalflughäfen arbeiten.

Entscheidung während „herausfordernder Zeit“

Die Entscheidung zu dem Schritt, Klagenfurt zu verlassen, sei - auch familienintern - im Herbst gereift, während einer für ihn und die Eigentümervertreter des Flughafens sehr „herausfordenden“ Zeit.

„Ich denke, jetzt haben wir die Grundlagen für eine Zukunft des Flughafens geschaffen. Ein neues Gesicht, ein unverbrauchter Geschäftsführer sei besser geeignet, jetzt die nächsten Schritte zu setzen“ und sich zum Beispiel dem Thema Marktentwicklung zu widmen.

Viele erkennen Marktpotenziale nicht

Die verlorenen Verbindungen nach London und Berlin, sinkende Passagierzahlen, die lange Diskussion, ob die Rollbahn saniert werden kann oder nicht und der Poker um eine mögliche Privatisierung des Flughafens - Max Schintlmeister wirft im Sommer 2017 das Handtuch, nicht zuletzt auch wegen fehlender Unterstützung des Tourismus, der Wirtschaft von der Eigentümer Stadt und Land, sagt er. Rückblickend sei für ihn auffällig, dass in Kärnten die Bereitschaft, sich mit dem Flugmarketing so auseinander zu setzen, wie es nördlich der Alpen stattfindet, „nicht so ausgeprägt“ sei.

„Es ist immer so das Gefühl: Wir tun das, um dem Flughafen zu helfen. Viele erkennen einfach nicht die Marktpotenziale, die sich daraus ergeben. Dementsprechend ist es schon sehr schwierig, wenn man teilweise alleine oder mit der Kärnten Werbung gemeinsam versucht, die Touristiker zu überzeugen.“

Gleichzeitig habe man nicht das Gefühl, dass wirklich alle, die man dafür braucht, zu hundert Prozent diese Entwicklung mitmachen wollen. Es gehe nicht um die Politik und den Tourismus, sondern um den Standortfaktor: „Die gemeinsame Entwicklung von Direktentwicklungen ist daher nicht nur eine touristische Aufgabe, sondern meiner Meinung nach auch eine Aufgabe der Standortpolitik, die man haben möchte.“

„Bin in Selbstständigkeit besser aufgehoben“

Obwohl es teilweise scharfe Kritik an seiner Tätigkeit gibt, habe er sich wenig vorzuwerfen, sagt Schintelmeister. Er habe den Flughafen als Sanierungsfall übernommen, was ihm zuerst nicht so bewusst gewesen sei. Er bleibe dennoch auch bis zum Sommer mit voller Kraft in Klagenfurt. Mit dem Ziel, neue Verbindungen nach London und Berlin auf die Beine zu stellen.

Auf die Frage, ob er sich erneut für die Stelle des Klagenfurter Flughafens bewerben würde, meinte Schintlmeister lachend: „Mit der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, weiß ich, dass ich in der Selbstständigkeit besser aufgehoben bin. Ich würde mich jetzt auf garkeinen Geschäftsführer irgendeines Flughafens bewerben. Das hat nichts mit Klagenfurt zu tun.“

Der Flughafen Klagenfurt habe auch zwischen den Flughäfen Graz, Laibach und Salzburg eine Chance in der Nische, wenn eine Flug-Hotel-Kombination geschaffen werde, sagt Schintlmeister. Ein Konzept habe er heuer vorgelegt.

Ausschreibungen im Jänner

Im Jänner werde es eine Ausschreibung geben, bestätigte eine Sprecherin von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Mittwoch. Zeitgleich wird auch der geplante Verkauf der Mehrheitsanteile am Kärnten Airport ausgeschrieben. Schintlmeister möchte den Eigentümern Land Kärnten und Stadt Klagenfurt noch ausreichend Zeit geben, einen Nachfolger zu finden, und bis zum Sommer weiterarbeiten - auch länger, falls nötig.

Der Klagenfurter Flughafen kämpft seit Jahren mit sinkenden Passagierzahlen und um die wenigen Flugverbindungen. Zuletzt war vor wenigen Tagen bekannt geworden, dass die Verbindung nach Berlin ab März eingestellt wird – mehr dazu in . Im Herbst wurde die dringend notwendige Sanierung der Landebahn erfolgreich abgeschlossen.

