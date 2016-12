Brand: Bewohner und Hund aus Haus gerettet

Drei Menschen und einen Hund hat die Feuerwehr Dienstagnacht aus einem brennenden Haus in Feldkirchen gerettet. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. In der Nacht mussten die Kärntner Feuerwehren zu mehreren Einsätzen ausrücken.

Im Wohnhaus hatte in der Nacht aus noch unbekannter Ursache eine Stiegenüberdachung unter dem Dach zu brennen begonnen. Für die Feuerwehr galt es schnell zu handeln, sagt Feuerwehrkommandant Fritz Nusser. Im ersten und zweiten Obergeschoss befanden sich noch drei Bewohner und ein Hund, sie konnten von den Feuerwehrleuten aus dem Haus gerettet werden. Im Einsatz waren drei Feuerwehren mit 50 Mann und zehn Fahrzeugen, der Brand konnte rasch gelöscht werden.

Serie von Feuerwehreinsätzen

In allen Kärntner Bezirken herrscht wegen der Trockenheit derzeit ein Feuerverbot nach der Waldbrandverordnung. Die Gemeinden sind auch angehalten, das Verwenden von Feuerwerkskörper zu Silvester zu untersagen. Erst in der Nacht auf Mittwoch kam es in Völkermarkt zu einem Wiesenbrand. Ebenfalls im Bezirk Völkermarkt begann in Pölzing wegen glühender Asche eine Mülltonne neben einer Garage eines Wohnhauses zu brennen. 83 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergriff.

Auch am Hauptplatz in Villach brannten in der Nacht vier Müllcontainer neben einem Wohnhaus, die Fassade eines Hauses wurde beschädigt. Im Einsatz war in der Nacht auf Mittwoch auch die Klagenfurter Feuerwehr. Die Einsatzkräfte mussten eine vier Kilometer lange Ölspur quer durch die Innenstadt beseitigen. Welches Fahrzeug das Öl verloren hatte, war unklar.

Links: