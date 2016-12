Plus bei Gutschein-Verkäufen

Weihnachten ist zwar offiziell vorbei, doch die Händler rechnen erst nach dem 7. Dezember ab. Laut Statistik war vor allem der Gutschein-Kauf heuer um einiges beliebter als in den Jahren davor.

Max Habenicht vertritt als Uhren- und Schmuckhändler in Klagenfurt fast 5.000 Branchenkollegen. Seine Weihnachtsbilanz fällt zwar positiv, aber nicht überschwänglich aus. Der 8. Dezember zum Beispiel, ein traditioneller Frequenzbringer in der Weihnachtszeit, sei weit hinter den Erwartungen geblieben.

Dennoch habe sich das Rennen um die Gutscheine als Weihnachtsgeschenk positiv ausgewirkt, so Habenicht: „Wir hoffen, dass in den nächsten Tagen noch viel passiert und dass gute Geschäfte gemacht werden. Die Händler sind darauf vorbereitet. Viele Branchen haben auch in den Tagen nach Weihnachten gute Sonderangebote und Abverkäufe.“ Solche Gelegenheiten würden viele Kunden wahrnehmen, die zu Weihnachten mit Gutscheinen beschenkt wurden. Dabei könne man sich jede Menge Geld sparen, als wenn man die Ware zu regulären Preisen kaufen würde, sagt Habenicht.

Gesteigerter Gutschein-Verkauf in Einkaufszentren

Der Handel erwartet sich auch nach dem Heiligen Dreikönigstag, der heuer auf einen Freitag fällt, einen Ansturm auf die Geschäfte. Den Fenstertag am 7. Jänner werden wohl viele Kunden nutzen, um ihre Gutscheine vom Christkind einzulösen.

Erich Hofbauer von den City Arkaden in Klagenfurt sagt, es seien in seinem Einkaufszentrum mehr als 130.000 Gutscheine verkauft im Wert von zehn und 20 Euro verkauft worden. Ein Plus von acht Prozent bei den Gutscheinkäufen im Verlgiech zum Vorjahr meldet auch das Einkaufszentrum Atrio in Villach.

Sollten gekaufte Waren oder Geschenke nicht passen, muss der Kunde beim Umtausch auf das Entgegenkommen des Händlers hoffen und zumindest - wenn vorhanden - die Rechnung mit ins Geschäft bringen. Ein gesetzliches Umtauschsrecht gibt es laut Arbeiter Kärnten nicht.

Links: