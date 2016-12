Emotionales Sportjahr 2016

Die Kärntner Sportler haben auch in diesem Jahr wieder nationale und internationale Erfolge abgeräumt. Das Jahr 2016 war eine emotionale Bereicherung für alle Kärntner Sportfans.

Der Weißbriacher Max Franz gehört seit dieser Saison zu den Weltcupsiegläufern - er lässt seine Fans bei der Abfahrt in Gröden jubeln, holt in einem spannenden Rennen seinen ersten Weltcupsieg überhaupt.

APA/AFP Alberto Pizzoli

Matthias Mayer feiert ein Jahr nach seinem schweren Sturz in Gröden ein tolles Comeback - er zeigt der Strecke wer der Chef ist und wird im Super G Vierter.

Bei den Damen hält in der neuen Saison Katharina Truppe die Kärntner Fahnen hoch - etabliert sich als konstante Punktläuferin - nachdem für Carmen Thalmann die Saison mit einem Kreuzbandriss im November zu Ende war. Die 17 Jahre alte Nadine Fest zeigt mit ihrem Super-G-Sieg bei den olympischen Jugendspielen in Norwegen, dass Kärnten neben den starken Technikerinnen bald auch in den Speeddisziplinen ein heißes Eisen im Feuer haben wird.

Bei den Behindertensportlern holt sich Markus Salcher zum Saisonabschluss den Abfahrts- und Super-G-Weltcup und mischt auch im neuen Jahr wieder in der Weltspitze mit.

GEPA/Christopher Kelemen

Anna Gasser dominiert den Beginn der Big Air Snowboardsaison - sie gewinnt gleich die ersten drei Weltcupbewerbe - das ist vorher weltweit noch keiner Athletin gelungen.

Ina Meschik feiert bei den alpinen Snowboardern in Italien den ersten Weltcuperfolg ihrer Karriere - sie gewinnt den Parallelriesentorlauf in Carezza.

ORF

Beim Eishockey sind beide Kärntner Mannschaften voll im Rennen um einen fixen Playoffplatz - der VSV von Beginn weg konstant - der KAC nach anfänglichen Schwierigkeiten - holt im Derby Mitte Dezember bereits den siebten Sieg in Serie und nimmt immer weiter Fahrt auf.

Unterdessen sorgt der Villacher Michael Grabner in der NHL für Furore - der New York Rangers Stürmer mit der Nummer 40führt kurze Zeit als bester Torschütze die stärkste Liga der Welt an.

Dominic Marsano

Die 470er Seglerinnen Lara Vadlau und Jolanta Ogar haben in diesem Jahr ein Wechselbad der Gefühle - auf einen Europameistertitel folgt bei den olympischen Spielen nur Platz neun.

Versöhnlich dann das Saisonende mit dem Weltcupgesamtsieg in Australien. Erstmals Erfahrungen bei olympischen Spielen macht der Wildwasserkanute Mario Leitner in Brasilien - der 19-Jährige erreicht mit dem Halbfinaleinzug sein erklärtes Ziel und wird am Ende 13.

Das Siebenkampftalent Sarah Lagger holt mit 16 Jahren den U20 Weltmeister Titel, wird zweite bei der U18 EM und stellt eine Jahresweltbestleistung im 7Kampf auf und nimmt erstmals am Tradtionsmeeting in Götzis teil.

ORF

Bei den Paralympischen Spielen holt die Para Dressurreiterin Julia Sciancalepore mit ihrem Pferd Pommery einen achten Platz.

Markus Ragger arbeitet sich heuer zum besten Österreichischen Schachspieler aller Zeiten - er schafft den Sprung unter die Top 40 der Weltrangliste und zählt nun zu den Supergroßmeistern.

Die Handballer des SC Ferlach schaffen den Wiederaufstieg in die HLA - die höchste Handballspielklasse der Männer - liegen dort zwischenzeitlich nach einem Sieg gegen Rekordmeister Bregenz auf Platz vier.

Die Volleyballer von Aich/Dob werden einmal mehr Vizemeister - nur Tirol ist besser - in der neuen Saison liefern sich beide Teams wieder ein Kopf an Kopf Rennen - die Bleiburger mit einer stark verjüngten Truppe erst mit einer Saisonniederlage.

Der WAC überwintert in der neuen Saison auf Tabellenrang sieben - gewinnt auswärts und zuhause je drei Mal - unter Trainer Heimo Pfeifenberger wollen die Wolfsberger in der Rückrunde zu mehr Konstanz finden - schnell den Klassenerhalt fixieren.

ORF

Die sechsfache Kärntner Sportlerin des Jahres Jasmin Ouschan holt in diesem Jahr bei der Billard EM in Salzburg die Titel im 14.1 Format und im 10er-Ball.

Ihr Bruder Albin schafft den ganz großen Durchbruch - er wird Welt und Europameister - gewinnt den prestigeträchtigen Mosconicup - wird dort als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet und erstmals zum Kärntner Sportler des Jahres gewählt.

Bei den Damen wird Ruderin Magdalena Lobnig diese Ehre zu Teil - sie rudert in dieser Saison trotz gesundheitlicher Probleme zuerst in randenburg zum Europameistertitel und wird wenig später bei den olympischen Spielen in Brasilien Sechste.

Es ist einer von vielen Erfolgen der Kärntner Sportler, der jetzt schon Lust auf das kommende Sportjahr macht.