Tauernbahn: Güterwaggons entgleist

In der Nacht auf Dienstag sind auf der Zugsstrecke östlich des Bahnhofs Spittal/Drau einige Waggons eines Güterzuges entgleist. Die Waggons stürzten nicht um, es wurde niemand verletzt. Die Tauernbahn ist noch bis zum Abend gesperrt.

Ein aus 20 Waggons und zwei ÖBB-Triebwagen bestehender Güterzug fuhr am Dienstag um 0.15 Uhr mit ca. 60 km/h in Richtung Bahnhof Spittal-Millstätter See. Kurz vor dem Bahnhof, im Bereich Bahnunterführung Ortenburger Straße, entgleiste im Bereich einer Weiche der zweite Waggon.

Neben Gleisen hergerollt

Er sprang aus den Gleisanlagen und rollte anschließend ca. 150 Meter neben den Gleisanlagen her. Sechs weitere Waggons entgleisten ebenfalls, es stürzte jedoch kein Waggon um. Die Triebwagen entgleisten nicht, es wurden keine Personen verletzt. Die Waggons waren mit Erzen beladen, die von Koper nach Linz geliefert werden sollten. Kräne müssen nun die bis zu 80 Tonnen schweren Waggons wieder auf die Schienen setzen.

Ein Eisenteil, das von der Weiche stammt, wurde auf die Fahrbahn der Ortenburger Straße geschleudert. Es wurde dadurch aber niemand gefährdet. Unfallursache dürfte ein Defekt an der Weiche sein. Die Bahnstrecke bleibt bis zum Abend gesperrt. Die internationalen Nachtzüge seien laut ÖBB-Sprecher Christoph Posch umgeleitet worden, für den Nahbereich wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.