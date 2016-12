Haus nach Brand unter Schaum gesetzt

Am Sonntagabend hat es im Keller eines Einfamilienhauses in Villach-Perau zu brennen begonnen. Die Feuerwehr musste den gesamten Keller mit Schaum fluten, weil sich der Brand in den verwinkelten Räumen schon ausgebreitet hatte.

Ein 74-jähriger Pensionist und seine 72-jährige Frau waren schon im Bett, als sie den Rauch rochen. Sie und ihr 31-jähriger Enkel konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Durch mehrere Anrufe waren bereits Hauptfeuerwache Villach und FF Perau verständigt.

Mit Atemschutz und Wärmebildkamera im Einsatz

Unter schweren Atemschutz, mit Wärmebildkamera und mehreren Löschleitungen ausgerüstet kämpften sich die Trupps der Hauptwache in den völlig verrauchten Keller, so Einsatzleiter Harald Geissler. Zusätzlich wurde die FF Judendorf nachalarmiert.

Lange Suche nach Brandherd

Aufgrund der starken Rauch- und Hitzeentwicklung konnte erst nach mehreren Minuten der Brandherd lokalisiert und eingedämmt werden. Der Brand war im verwinkelten Kellerbereich schon so ausgebreitet, dass die Einsatzleitung die Entscheidung traf, den gesamten Keller mit Löschschaum zu fluten.

Im Haus entstand schwerer Sachschaden, die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache. Es wurde niemand verletzt.